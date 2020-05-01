Телефонная линия для молодежи, оказавшейся в кризисной ситуации, созданная при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, возобновила свою деятельность.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, «телефон доверия», насчитывающий более 14-ти лет работы, окажет помощь тем, кто переживает психологический кризис, напряженные семейные отношения, депрессию, чувство страха.

Анонимность всех звонивших на бесплатный телефон кризисного центра (012 510 66 36) гарантируется. Звонки будут приниматься в будние дни (6 дней) с 10.00 до 17.00.



Minval.az