На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 3,61 доллара США (на 18,7%) и составила 22,92 доллара за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 3,61 доллара США (на 18,7%) и составила 22,92 доллара за баррель.
Дата: 2020/05/01 11:05
Раздел: Азербайджан
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