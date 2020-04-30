Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ниямеддина Джаббар оглу Мусаева орденом «Эмек» второй степени за заслуги в развитии эстрадного искусства в Азербайджане.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az