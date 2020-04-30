Четыре моряка – граждане Азербайджана, осуществляющие деятельность в Мавританской Исламской Республике, приглашенные трудоустраивающей моряков иностранной фирмой, но столкнувшиеся с серьезными проблемами, обратились в посольство Азербайджана в Марокко.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов.

По его словам, на обращение тут же отреагировали, Госагентство связалось с моряками, были предприняты важные шаги по решению проблем моряков, оплачены их расходы за отель и др., обеспечено оказание необходимой помощи: «Государственное морское агентство совместно с МИД, Госкомитетом по работе с диаспорой поддерживает регулярную связь с моряками, принимаются соответствующие меры по устранению их проблем».

«С учетом особого карантинного режима в Мавритании и Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, невозможности возвращения моряков из-за закрытия границ, запрета на передвижение, предпринимаются необходимые эффективные шаги по решению их ежедневных проблем, оплачиваются все материальные нужды. Отметим, что после окончания карантинного режима при первой же возможности моряки будут возвращены домой», — сказал Т.Мусеибов.

Minval.az