1 мая в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный южный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит от 9 до 13 градусов тепла, днем — 18-22 градуса выше нуля, в столице ночью 10-12, днем — 19-21 градус.

Атмосферное давление установится на уровне 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 40-45%.

В регионах республики день в основном пройдет без осадков, однако днем в горных районах ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром — туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в горных областях ночью 2-6 градусов тепла, днем — от 8 до 13 градусов выше нуля.

Minval.az