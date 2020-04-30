Операционная компания Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) прокомментировала информацию, распространенную немецким изданием «Bild» о том, что «Гран При Азербайджана» Формулы 1 будет проведен 6 сентября 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

«Информация, распространяемая по данному поводу теми или иными СМИ, не соответствует действительности, так как «Формула-1″ пока не объявила новый календарь гонок», — сказали в компании.

Было отмечено, что в настоящее время персонал Операционной компании Бакинского городского кольца находится в отпуске, и ввиду объявленного карантина никаких монтажных работ в связи с соревнованиями не ведется.

Minval.az