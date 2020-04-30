Если сегодня подняться на смотровую площадку около памятника Нариманову, перед глазами открывается далеко не радостная панорама, которую коренные жители Баку называют «могильником»: ранее открытая и радостная, с прекрасным видом на город и море, сегодня плотно застроена новыми многоэтажками. На эту тему писалось много статей, так как проблема «новостроя» сегодня как нельзя более актуальна. Город наш много лет пребывает в состоянии строительного хаоса: новостройки возводят зачастую не учитывая ни анализ грунта, ни тонкости ландшафта, ни правила композиции. Почему это происходит и можно ли остановить планомерное уничтожение облика старого города?

На вопросы «Минвала» отвечает архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, постоянно поднимающий острые вопросы связанные с архитектурой и сносом Баку.

— Скажите, как могло получиться, что ранее прекрасный южный город, побратимом которого был Неаполь, идет по стопам Дубая? Ведь у Баку был исторически сложившийся архитектурный облик, а сегодня он практически уничтожен. Как такое мог допустить Союз архитекторов? Ведь Баку – это уникальнейшая жемчужина, это кавказский Париж, но звание сие уже утрачено, к сожалению. Почему сегодня город видоизменен до неузнаваемости, и самое главное – кто утверждает все эти шокирующие публику «проекты», где их разрабатывают? Говорят, что в основном работают иностранные дизайнеры и архитекторы, правда ли это? А что не так с нашими кадрами?

— Начну с последнего вашего вопроса: что не так с нашими кадрами? Всё с кадрами у нас хорошо, есть компетентные архитекторы, специалисты с хорошим образованием. Есть влюблённые в архитектуру специалисты, живущие ею, следящие за всеми изменениями в мировой современной архитектуре и «шагающие в ногу» вместе с ней. Могу перечислить с десяток имён моих таких коллег и друзей. К сожалению, в массе своей, из-за своей человеческой порядочности и нежелании участия в сомнительных коррупционных схемах, они не допускаются к реальному проектированию и принятию решений. Почему Баку сегодня в таком состоянии? Знаете, очень велика роль личности в истории, конкретного человека, который возглавляет конкретный орган, следящий, в данном случае, за архитектурным состоянием города. Кстати, это касается не только архитектуры. Вне зависимости от законов (а они у нас хорошие, как и в Европе – просто никто их не соблюдал до недавнего времени), вне зависимости от своих служебных полномочий, если ты любишь город, если у тебя болит сердце за него, то ты его обязательно защитишь, ни за что не дашь в обиду. Если же для тебя главное – собственное благополучие, и ради него ты закрываешь глаза на всё остальное – то город никак не спасти, будь хоть даже и трижды тотальный общественный контроль за действиями чиновников.

К чему всё это я говорю? Веду всё к должности главного архитектора города. Не должность формирует человека, а наоборот, человек формирует и наполняет своим желанием, забранными полномочиями свою должность. С 1989 года до сих пор в городе Баку было всего два главных архитектора: Эльбай Касимзаде и Акиф Абдуллаев – каждый почти по 15 лет. И именно в период 1990-х годов, в период смутного времени, многочисленные деловые люди, пользуясь отсутствием механизмов государственного и общественного контроля, пользуясь отсутствием законодательства, строили что попало и где попало. К сожалению, с ведома и прямого разрешения людей, ответственных за облик столицы. Неужели образованный главный архитектор города не понимал, что творит своими действиями? Неужели не мог побороться за столицу, подать в знак протеста в отставку, в конце концов. Можно было Баку защитить, можно было не допустить этого – но те, кто мог это сделать, промолчали и сознательно выбрали другую модель поведения, выгодную себе лично, а не городу. В итоге мы за очень короткий исторический промежуток времени и изуродовали Баку так, что до сих пор он в себя не пришёл и не придёт ещё как минимум век.

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А теперь руководство страны предпринимает гигантские усилия, чтобы как-то исправить ситуацию. Несколько лет назад в системе архитектурного управления городом произошли коренные изменения, и впервые вся полнота ответственности была сосредоточена в руках Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. Результаты этого сразу появились: заморожены десятки безликих строек, а то, что строится, в основной массе своей соответствует эстетическим и качественным критериям. Касательно Союза архитекторов скажу, что нынешняя закрытая структура Союза архитекторов страны, созданного в середине 1930-х годов по указанию Иосифа Сталина для руководства творческими кадрами, контроля их умов и настроений, давно морально изжила себя. Сегодня даже при большом желании невозможно руководить и указывать финансово независимым вольным специалистам, руководителям архитектурных компаний, диктовать им правила творчества и работы – время сейчас другое, страна другая. Наоборот, необходимо помогать им, обслуживать их, защищать их творческие интересы, обеспечивать свежей технической и правовой информацией, новостями из мира строительства и архитектуры, образования и т.д. Организация из «руководящей» и «направляющей» должна перестроиться в «обслуживающую» – а это неприемлемо с точки зрения одних и тех же архитектурных чиновников, уже почти третий десяток лет управляющих нашим родным Союзом архитекторов.

В нашей стране за последние годы, благодаря начавшимся коренным реформам, многое в работе структур и организаций поменялось – однако всё это «проплывает мимо» Союза архитекторов, словно застывшего во времени СССР. Вы слышали хоть раз или читали хоть одну критическую статью от имени Союза архитекторов по поводу творящегося в архитектуре Баку? Нет? Я тоже. Это неудивительно, ведь именно нынешний председатель и занимал пост главного архитектора города в период 1989-2001 годах, когда и был заложен фундамент всех современных бед и проблем города.

Ещё одна из причин того, что современный Баку строился уродливыми зданиями – это отсутствие проведения честных и прозрачных архитектурных конкурсов, где каждый архитектор может показать своё умение и знание. Выиграет от этого город, государство, а не те коррумпированные чиновники в области архитектуры, которые пользуясь своим административным положением, десятилетиями лоббируют свои собственные архитектурные компании. Буквально на днях стало известно о немецкой компании «Альбер Шпеер и партнёры», проектирующей генеральный план города. Мне очень интересно, а какая местная компания, согласно законодательству, стала её партнёром и по каким критериям её выбрали? Думаю, что верно отгадаю её название с одного раза… Как писал Ежи Лец: «Некрасиво подозревать, когда вполне уверен».

А теперь о другой затронутой Вами проблеме современного Баку: в городе исторически, столетиями складывалась «амфитеатрная» застройка и далеко не все города мира могут похвастаться таким расположением. Именно благодаря этому, из любой точки города у бакинцев всегда была возможность увидеть наше родное море. А последние годы все чаще наблюдаю строительство высотных жилых зданий вдоль линии набережной бакинского Приморского бульвара. Это не правильно и некорректно по отношению к тем, кто проживает за такими высотными застройками. Ведь мы – страна традиций, где всегда действовало негласное правило, основанное на взаимном уважении: не перекрывать своей этажностью панораму своему соседу и оно действует до сих пор на Абшероне — многие, кто строил дачи, знают это, когда близко стоящие к морю здания не закрывали панораму своему соседу позади него. А что же мы наблюдаем сегодня? Строящиеся высотные здания прямо вдоль линии набережной. А как же те, кому перекроется не только красивый вид, а и коридоры поступления свежего воздуха с моря? А как же городская панорама? А как же наши традиции? Так ли поступают в цивилизованном мире, на который мы ориентируемся? Или мы зарабатываем тут, а живём там? Не признак ли это полного отсутствия элементарной культуры, как и со стороны заказчика, так и архитектора? А какие причины побуждают чиновников от архитектуры, прекрасно разбирающихся в вопросе, давать разрешения на такое строительство?

— В Баку многие старинные дома объявляются «аварийными», некоторые здания исторического значения цинично вычеркивают из списка архитектурного наследия нашего города, и они идут под бульдозер – и все во имя «проектов», не отличающихся ни прочностью, ни полетом мысли и фантазии, ни даже визуальной ценностью. А тем не менее, в Европе, к примеру, в городах по-прежнему стоят дома, построенные и 500, и 600, и 400 лет назад, и все они своевременно реставрируются и продолжают радовать жителей, гордящихся историей своей страны. В принципе, зачем так далеко ходить? Возьмем в качестве примера соседнюю Грузию. К сожалению, нам уже практически нечем гордиться: город застроен, переполнен. Особенную боль вызывают страшные новостройки, которые усиленно впихиваются в старые переулки (ул. Зяргярпалан, Диляра Алиева, Димитрова, Толстого). Скажите, как вообще такое возможно? Ведь эти новостройки уничтожили облик города, старые красивые особнячки моментально «погибли» на их фоне. Создается впечатление, что кто-то умышленно уничтожает старый Баку, не считаясь ни с историей, ни с событиями, связанными со старинными зданиями. Как вы прокомментируете сказанное?

— Вы совершенно правы! Однако отвечу вам, что ситуация, к счастью, исправляется и всё больше и больше внимания руководства страны привлекается к подобным проблемам, в том числе и благодаря нам, неравнодушной общественности страны. Будем объективны – ещё несколько лет назад, прогуливаясь по центральным историческим кварталам города, мы наблюдали ужаснейшую картину: обезображенные сомнительными росписями и изуродованные многочисленными самодельными металлическими конструкциями фасады зданий, остеклённые балконы, аварийные дворы… Пройдитесь сегодня по центральным улицам города – и вы их не узнаете! Часто катаясь на велосипеде, поражаюсь тем многочисленным изменениям, которые произошли. Красивые дома и улицы дают ощущение нахождения в благоустроенном европейском городе, чем собственно и являлся Баку на протяжении последних двух веков. К счастью, многое удалось спасти и вовремя остановить «архитектурный» беспредел, и Баку по-прежнему является одним из самых красивых городов мира. По-моему, и сегодняшние направления деятельности со стороны правительства определены верно: первое – это работа над генеральным планом города; второе – передача всех полномочий в единый орган для контроля над проектами и выдачей разрешений на строительство и третье – масштабные работы по реконструкции кварталов города, повышению удобства жизни в них, причём не только в центральных. Все эти меры, параллельно предпринимаемые, уже привели к положительным результатам – говорю вам как пристрастно настроенный наблюдательный городской житель.

Теперь касательно новостроек в центральных кварталах города. Всё то, что мы сегодня наблюдаем в исторической ткани города – это продукт выдачи разрешений на строительство прошлых десятилетий. К сожалению, повернуть вспять историю мы не можем, однако тех, кто дал разрешение на эти «архитектурные» преступления, надо подвергнуть общественному порицанию. Собственно, их репутация уже сильно «подмочена». Лично я не видел за последние год–два ни одной новой начатой бездарной новостройки – иначе обязательно написал бы об этом. Более того, сейчас наблюдаю, как между кварталами по улицам Льва Толстого и Ази Асланова осторожно демонтируют построенные ранее высотки. Мне кажется, что мы уже можем «перевернуть» страничку прошлого Баку и, исправляя свои ошибки, начать писать его новую современную летопись с 2020 года. Однако хочу, чтобы вы знали – я совсем не сторонник запрещения нового строительства в центре города. Это нормально, что должны сноситься одни здания, а на их место приходить другие. Хотим мы этого или нет, это неизбежный и нормальный процесс. Но очень важно другое – и волнует меня больше всего – какого качества будет новая архитектура? На замену старой должна приходить именно качественная и современная новая архитектура, а не те «порнографии», отдалённо напоминающие зодчество конца XIX – начала XX века. И, конечно же, огромное значение имеет и то, кто проектирует и создаёт её, профессионализм архитектора. Да и уровень культуры заказчика, который должен доверять специалисту.

— Сейчас реконструируется здание Кабмина – творение великого азербайджанского архитектора Микаэля. Усейнова. Я присылала Вам фото «реплики» а-ля «первый корпус Кабмина». Это просто ужасно. Из-за этой пристройки государство сегодня ломает жилые дома, являющиеся частью исторического ансамбля. Как Вы прокомментируете ситуацию?

— Я не считаю здания, о которых вы говорите и которые находятся рядом со зданием нынешнего Кабинета Министров ценной архитектурой и частью какого-либо исторического ансамбля. Да, это аккуратные внешне постройки «сталинской» эпохи. Кстати, в своё время площадка под строительство здания будущего Кабинета министров и перед ним была расчищена именно от подобной старой, амортизированной застройки, а территория благоустроена. Во внутреннем дворе территории, о которой вы говорите, ещё построен очень красивый современный особняк, стилизованный под нашу «национально-романтическую» архитектуру 1950-х годов и на фасаде которого роскошно звучат мотивы азербайджанского жилого зодчества. Конечно жаль, что его снесут.

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Однако мне интересно, что будет построено взамен на их месте? Не знаю, по чьему указанию проводится выселение граждан, однако, как архитектор, понимаю стратегическую важность и красоту этого участка для нового строительства и панорамы города. Видел фотографии проекта, который показывали выселяемым жильцам – мол, на этом месте будет построено «продолжение» жилого дома для работников Бакинского Совета – а именно так называлось здание нынешнего Кабинета министров, построенное к 1937 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. После постройки же здание было перепланировано и передано для нужд Центрального комитета Коммунистической партии и Совета Министров Азербайджанской ССР. Меня огорчает другое, что мы опять вместо примера современной архитектуры XXI века, украшающей город, создадим копию оригинала, и, к сожалению, намного худшую, как показывает предыдущая бакинская практика. «Врач может похоронить свою ошибку, архитектор — разве что обсадить стены плющом», – говорил мой кумир архитектор Франк Ллойд Райт. Тем самым фактически расписываемся, что ничего не можем предложить лучше уровня 1940-х годов, и нет у нас архитекторов умнее! Так это же неправда! Почему те лица, кто задумал подобное строительство, не провели архитектурный конкурс? Почему общественность страны заранее не проинформирована о планах правительства на такое важное с точки зрения градостроительства место, наиболее выигрышный и ответственный участок бакинского амфитеатра? Опять прежний подход, когда кулуарно решаются значимые для города вопросы, тем самым возбуждая общественность? Ведь если бы заранее провели брифинг для журналистов, информировали проживающее там население – то были бы сняты большинство вопросов, волнующих всех нас сегодня. Но не дай Бог, если кто-либо посягнёт на розового цвета «сталинку», памятник архитектуры, расположенный далее!

— В заключении поделитесь, что стоит сделать, чтобы вернуть Баку прежний облик?

— Расскажу Вам одну интересную историю из совершенно другой области, которую прочитал на одном сайте, и она меня просто поразила своей человечностью. В те дни, когда космические исследования ещё только начинались, американский президент Джон Кеннеди посетил базу NASA, располагающуюся на мысе Канаверал. Он встретился со многими известными учёными и исследователями. Он встретился с людьми, чьим величайшим стремлением было покорить космос и однажды прогуляться по поверхности Луны. Он пообщался с администраторами и бухгалтерами и многими другими, кто прилагал свои силы к тому, чтобы проект был воплощён в жизнь. С мужчинами и женщинами, которые испытывали судьбу, настойчиво стремились к цели и были горды своей деятельностью. И вот идя по коридору уже к своему лимузину, он наткнулся на склонившегося над горкой мусора седого негра, в одной руке которого был пакет для мусора, а в другой — совок. Это могло показаться излишним, но президент вежливо спросил его: «А что вы делаете здесь?». Разогнув спину, уборщик внимательно посмотрел на президента и с чувством собственного достоинства, сквозившим в его голосе, ответил: «То же, что и любой человек. Я работаю, чтобы сделать возможным полёт человека на Луну. Вот чем я здесь занимаюсь».

Самое важное, как я считаю, победить безразличие людей к происходящему вокруг нас, приобщить каждого человека к большому общему делу развития города и страны. Личным примером чиновника показать заботу о Баку и любовь к городу. Только тогда всё изменится. Как бывает обидно, когда вижу безразличное отношение людей к своей парадной, к своему дому, к своей улице, к своему городу. Получается, что их не интересует состояние здания за порогом их квартиры, снаружи. Разве содержать в чистоте и опрятности свою парадную, входную дверь, балкон, – а я ещё не говорю о фасаде дома, – должны не жители этого здания? Где наши добрые доблестные азербайджанские традиции конца XIX века, когда общая парадная дома была не хуже интерьеров квартир?

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az