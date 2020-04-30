В рамках работ по реконструкции, проводимых на дороге Баку-Сумгайыт, 30 апреля и 1 мая будет ограничено движение от Московского проспекта до круга 20 января в направлении выезда из города.

Как сообщили в Агентстве автомобильных дорог, в качестве альтернативной дороги водители могут направляться по основной дороге Московского проспекта, а также используя маршрут Московский проспект-ул.Джавадхана-круг 3-го микрорайона, либо Тбилисский проспект-ул.А.Саламзаде-ул.Джейхуна Салимова – круг 3-го микрорайона, выехать через улицы А.Магеррамова и Р.Джафарова на вспомогательную дорогу Московского проспекта.

Отметим, 2 и 3 мая будет ограничено движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении города.

В качестве альтернативы водители могут использовать основную дорогу Московского проспекта и Бакинскую кольцевую-1, а также направления Алатава-Дадаш Будьядзаде, Алатава-ул.Музаффара Гасанова как в сторону круга 20 Января, так и другие направления города.

«Приносим извинения гражданам за временные неудобства», — сообщили в ГААДА.

Minval.az