Информация, распространившаяся в армянских СМИ о том, что будто бы азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня, используя минометы, является ложью, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Вопреки утверждению армянской стороны, сегодня днем подразделения вражеских вооруженных сил обстреляли наши позиции, грубо нарушив режим прекращения огня.

Ответным огнем, с использованием 82-миллиметровых минометов подразделения азербайджанской армии подавили вражеские огневые точки.

Minval.az