В Сабаильском районе Баку выявлена парикмахерская, работавшая с нарушением требований особого карантинного режима.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками 8-го отдела Управления полиции Сабаильского района, было установлено, что на территории «20-го участка» в период карантинного режима незаконно работает мужской салон, принадлежащий Амраху Ахмедову.

В ходе проверки владелец объекта и 1 клиент были доставлены в отдел полиции.

Отметим, владелец объекта и клиент, нарушившие требования особого карантинного режима, наказаны в административном порядке в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.



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