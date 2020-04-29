Посольство Азербайджана в Грузии оказало гуманитарную помощь малообеспеченным семьям, проживающим в районе Кахети.

Как сообщает АПА, в рамках кампании, осуществленной при поддержке Объединения азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBİ), были переданы пакеты с продовольствием малообеспеченным семьям, проживающим в районе Кахети.

Посол Дурсун Гасанов передал 200 продовольственных пакетов Администрации региона Кахети. Государственный представитель из района Кахетии Ираклий Кадагишвили поблагодарил посла Дурсуна Гасанова и азербайджанский народ за гуманитарную помощь.

Отметим, ранее кампания помощи была проведена в Тбилиси, Марнеули, Болниси и Рустави. В рамках кампании 1000 семьям планируется оказать помощь на общую сумму 100 тысяч лари.

Minval.az