30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 10-13, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах временами ожидаются дожди. Ожидаются грозы, град, ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az