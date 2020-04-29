Турецкий футболист Хасан Хусейн Аджар отказался от предложения выступать за национальную сборную Азербайджана по футболу, сообщает турецкое агентство DHA.

Полузащитник клуба турецкой Суперлиги «Кайсериспор» Хасан Хусейн Аджар в этом сезоне получил предложение выступать за сборную Азербайджана.

«Я получил предложение выступать за сборную Азербайджана, но хочу играть за команду Турции. Как и для всех молодых турецких футболистов, для меня это является основной целью. Поэтому ответил отказом на предложение из Азербайджана. Думаю, что я близок к попаданию в сборную Турции, и если продолжу играть на высоком уровне, то обязательно в нее попаду», — сказал Аджар.

В составе клуба «Кайсериспор» Хасан Хусейн Аджар выступает под руководством экс-главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки, работавшего на этом посту в период с 2014-го по 2017 годы.

«Это специалист высокого уровня, который выстроил хорошие отношения с футболистами и любит работать. Просинечки в свое время выступал в таких клубах, как «Реал» и «Барселона» и получил футбольное образование. Верю, что благодаря ему, наш клуб удержится в Суперлиги Турции», — заметил футболист.

Minval.az