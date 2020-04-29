В Германии вновь рассматривается дело азербайджанских жертв «торговли мигрантами», получивших статус беженцев по поддельным документам.

Как передает Report, по иску Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии первый судебный процесс состоялся в городе Бонн в городском судебном управлении. Статус беженцев, выданный семье азербайджанцев из 5 человек, прибывших в Германию в 2015 году для получения убежища, был ликвидирован.

В решении по азербайджанской семье BAMF указано, что приведенные в заявлении о предоставлении убежища аргументы не соответствуют действительности. В ходе судебного разбирательства было установлено, что до приезда в Германию в Азербайджане они не состояли ни в одной политической партии, не подвергались давлению и преследованию.

После приезда в Германию они приобрели у задержанных в настоящее время по делу «торговли мигрантами» поддельные документы о якобы давлении и преследовании в Азербайджане.

Федеральный суд после рассмотрения всех представленных документов принял решение о ликвидации статуса беженцев азербайджанской семьи и выдворении из страны.

В связи с тем, что Германия из-за коронавируса не может осуществлять процедуры по депортации соискателей убежища, выдворение азербайджанской семьи из страны отложено на неопределенный срок.

В ноябре 2019 года в 6 землях Германии были задержаны члены преступной группировки, в которую входили и граждане Азербайджана, занимающейся «торговлей мигрантами». Процесс по их делу продолжается.

Minval.az