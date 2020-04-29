Подковоносы, панголины и Уханьский рынок морепродуктов

Группа подковоносых летучих мышей из рода Rhinolophus, постоянно проживающая в пещерах Шиту и Янзи района Йиннинг провинции Юньнань (примерно 65 км к юго-западу от столицы провинции города Куньмин), познакомившись с публикацией 2018 года всемирно известного исследователя летучих мышей Ши Чжэньли из Уханьского института вирусологии, узнала, что она (эта группа) является единственной популяцией летучих мышей, из образцов которой Ши смогла выделить коронавирус SARS-CoV, один из штаммов которого в 2002-2003 годах вызвал эпидемию SARS в Юго-Восточном Китае.

Из той же публикации группа подковоносых летучих мышей (далее: ГПЛМ) узнала, что, несмотря на то, что они являются резервуаром этого коронавируса, их способность инфицировать им людей является ничтожной. Во-первых, только 20% местных крестьян когда-либо видели этих мышей, поскольку основная жизнедеятельность ГПЛМ протекает ночью, когда крестьяне окрестных деревень уже, как правило, находятся в своих домах. Только один-единственный из них, причем однажды, имел физический контакт с мышкой, случайно наткнувшись на бездыханное тело одной из скончавшихся сестер. Во-вторых, встречи мышек, живущих в труднодоступных пещерах Юньнани, с людьми оказались столь редкими, что только у 3% жителей окрестных деревень обнаружились антитела на их родной коронавирус, что означает, что контакт летающих с ходящими был минимальным. В-третьих, из той же публикации мышки выяснили, что даже их родной коронавирус проявляется у них сезонно, следовательно, время для продуктивного контакта с человечеством весьма ограниченно. Наконец, за все время существования рядом с людьми эти подковоносы так и не смогли заразить своим коронавирусом ни одного человека. Как оказалось, шипообразный S-белок не всех коронавирусов успешен для инфицирования людей.

Тем не менее ГПЛМ была настолько тронута особым вниманием, проявленным к ней со стороны великого исследователя Ши Чжэньли, а также приобретенной в результате этого скромными мышками всемирной известностью, что в ответ на многочисленные поездки гуру виросологии в их родные пещеры в предыдущие годы мышки решили, наконец, ответить визитом вежливости в далекий город Ухань провинции Хубей (1500 км по прямой от пещер Шиту и Янзи).

Никогда раньше мышки не совершали таких дальних перелетов, так как обычная дистанция для их миграций не превышает 20-30 км, а максимальный случай, отмеченный в литературе, – всего 180 км. Предстоящее путешествие осложнял также и более суровый климат в точке назначения – дело в том, что ни в Ухане, ни в его окрестностях подковоносые вообще не живут – для них там в осенне-зимние месяцы слишком холодно. В родном Юньнане зимой температура падает до 9 – 17 градусов Цельсия, что заставляет мышек впадать в спячку. А в Ухане температуры ниже нуля могут держаться в течение 3-5 месяцев в году (то есть с ноября по март), что означало бы для них неминуемую гибель.

Дальнюю дорогу в холодное время года также усугубляло и отсутствие на пути следования насекомых – основного продукта питания для подковоносов.

В такой ситуации ГПЛМ, конечно, отложила бы свой визит вежливости на другое время.

Но она не могла бросить своего большого друга Ши Чжэньли в трудный момент.

Так получилось, что именно в сентябре 2019 года закончилась очередная 5-летняя программа финансирования проекта PREDICT, специализирующегося на освоении многомиллионных бюджетов при проведении работ, связанных с коронавирусными эпидемиями и вот уже в течение десятилетия финансировавшего работу многих исследователей по всему миру, включая и Ши Чжэньли. Но другие ученые не писали о мышках из пещер Шиту и Янзи. А Ши писала. И кто же теперь будет рассказывать миру людей о скромной группе подковоносов из провинции Юньнань, обладающих своим уникальным коронавирусным свойством? Долг платежом красен.

Конечно, визит можно было бы отложить до следущего года. К тому же и большие друзья великой ученой Ши Чжэньли из проекта PREDICT, EcoHealth Alliance, Университета Джона Хопкинса, Всемирной организации здравоохранения, Фонда Билла и Мелинды Гейтс 18 октября 2019 года провели особо представительный семинар Событие 201, нацеленный на привлечение внимания государственных властей и щедрых доноров к работам по исследованию эпидемий.

И просили то они на свою благородную деятельность, надо признать, сущую малость – всего каких-то 1,2 млрд.дол. Это при том, подчеркивали они, что в условиях эпидемии пришлось бы потратить намного больше – целых 50 миллиардов.

Но скупой дядя Трамп остался преступно равнодушным к проникновенным выступлениям на семинаре. И не дал ничего. Потом, правда, пообещал продлить финансирование. Но не сразу и не в тех объемах. Казначейство, пообещал он, рассмотрит ваш вопрос только в мае 2020 года.

Поэтому мышки из пещер Шиту и Янзи решили не тянуть. И в конце октября отправились в дальний путь.

В далеком холодном городе Ухане их уже поджидала группа малайских панголинов (вестимо, из Малайзии). Панголины Pholidota, редкие ящеры (занесенные в Красную книгу), в свою очередь, тоже решили поблагодарить уханьских исследователей за особое внимание к себе и потому совершили 3,5-тысячекилометровый перелет (переполз?) со своей исторической родины, чтобы повидаться с уже знакомой нам группой подковоносых мышей, отправившейся в Ухань из Юньнаня.

Тут, правда, возникает небольшая логическая проблема. Дело в том, что ближайшие места, где живых малайских панголинов видели последний раз, были китайскими таможнями в провинциях Гуаньдун (900 км от Уханя) и Гуаньси (1100 км). И панголины, как видно, путешествовали через эти таможни не вполне сами по себе, а в сопровождении неких представителей человеческой цивилизации.

Это бы еще полбеды. Но хуже всего то, что указанные панголины проходили таможенную проверку всего лишь считанное число раз в период с августа 2017 года по март 2019 года. И, судя по имеющейся информации, прямо там на таможенных постах они скончались от неизвестной болезни.

Но, видимо, наши летучие мышки из Юньнаня встретились в Ухане совсем с другой группой панголинов, успешно преодолевших все встретившиеся на их пути таможни – и малайзийскую, и бирманскую, и таиландскую, и лаосскую, и вьетнамскую, и китайскую, – и благополучно добравшихся до места встречи, которое, понятно, изменить нельзя. А именно – в славном городе Ухане, где расположен Институт вирусологии с единственной на всю многотысячекилометровую округу микробиологической лабораторией четвертого уровня безопасности Р4.

Но, добравшись до Уханя, подковоносы из Шиту и панголины из Малайзии не сразу направились к глубокоуважаемой Ши. Нет, для начала они направились на экскурсию на знаменитый оптовый рынок морепродуктов и животных Хуанань, о котором они знали лишь понаслышке, поскольку, как известно, ни одного из представителей этих видов или их предшественнико ранее на нем не было замечено. Именно там, в дружной подковоносо-панголинной компании, они обменялись своими уникальными коронавирусами, заодно добавив во вновь создаваемую конструкцию мелкие добавки от ВИЧа, доставленные на тот же рынок еще одной (пока еще неопознанной) группой животных, очевидно, прибывшей из Африки. Поскольку в природных коронавирусах подковоносов шипообразные S-белки оказались не той системы, то их новые версии пришлось мастерить где-то в подсобных помещениях уханьского рынка без 4-го уровня защиты.

Когда искомое произведение оказалось, наконец, готово, то в силу огромного уважения, каковое подковоносы с панголинами, как известно, испытывают к всемирно известному ученому Ши Чжэньли, получившей у людей почетное звание «летучая мышь», они решили передать сей вирусный шедевр сотруднику Уханьского института вирусологии из лаборатории многоуважаемой г-жи Ши.

Оставалась лишь самая малость – найти такого сотрудника в 11-миллионном городе. Но что представляет из себя эта мелкая задачка на фоне всех предыдущих, успешно решенных сводным отрядом подковоносов-панголинов за три недели?!

После выполнения своей всемирно исторической миссии ударные группы подковоносов и панголинов – кто разлетелся, а кто расползся – по местам своего традиционного обитания, тщательно заметая за собой следы пребывания в Ухане, не оставляя после себя ни одной капли биологической жидкости, какая могла бы засвидетельствовать об их пребывании в этом замечательном городе. А также и на пути к нему и на пути из него.

П.С.

Вдохновленная подковоносо-панголинным подвигом, великая ученая Ши Чжэньли написала несколько захватывающих работ о коронавирусах, сконструированных в результате исторической встречи на уханьском рынке Хуанань обладателей уникального коронавируса жителей пещеры Шиту с фигурантами Красной книги из Малайзии.

В свою очередь, ВОЗ не стал противодействовать распространению нового коронавирусного шедевра по планете, рекомендуя не использовать маски и не находя полезной вакцинацию людей вакциной БЦЖ для снижения их заболеваемости и смертности.

Университет же Джона Хопкинса стал главным мировым источником данных об эпидемии.

А основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс напомнил о своем недавнем предсказании скорого наступления опасной пандемии и пообещал помочь с разработкой вакцины, спсообной спасти человечество.

А Питер Дасзак, руководитель EcoHealth Alliance, развернул масштабную фандрейзинговую кампанию своих проектов под лозунгом «В прошлый раз я просил у вас всего 1.2 млрд.дол. Сколько вы готовы дать на деятельность моего фонда сейчас?»

Андрей Илларионов

Оригинал

Minval.az