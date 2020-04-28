Министерство юстиции Узбекистана раскритиковало некоторые российские СМИ и обвинило их в «пропаганде». Причиной стала неправильная, по мнению ведомства, подача новости о законопроекте о государственном языке в Узбекистане и использовании этого языка чиновниками.

Законопроект, который предложил Минюст Узбекистана, дополняет статью 42 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан. В случае если закон будет принят, штрафы для должностных лиц в Узбекистане за неиспользование государственного (узбекского) языка в делопроизводстве могут составить от 446 тысяч до 1,1 миллиона сумов ($44–108).

«В этой ситуации российские пропагандистские сайты начали провоцировать. Российский Regnum сообщил, что «в Узбекистане введут штрафы за использование русского языка в госорганах». Местный сайт Vesti.uz заявил, что «Узбекистан намерен наложить штрафы за язык Пушкина». Вы чувствуете разницу? Правительство призывает государственные органы «уважать узбекский язык», в то время как пропагандисты пишут, что в Узбекистане «пытаются оштрафовать за русский язык», – цитирует «Настоящее время» пресс-секретаря Минюста Узбекистана Севару Уринбаеву.

Vesti.uz – пророссийский сайт, основанный при поддержке посольства РФ. Он был награжден грамотой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом «За особый вклад в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры».

Пресс-секретарь Минюста Узбекистана отметила, что новый законопроект ее ведомства – это очень хорошее решение, так как «должностные лица правительственных организаций обязаны уважать узбекский язык, а в противном случае должны быть оштрафованы».

«Проект закона никаким образом не ущемляет конституционные права наций и народностей, проживающих на территории республики, по употреблению родного языка, выбору языка межнационального общения и обучения по своему усмотрению, по обращению в государственные органы и организации на своем языке», – отметили в Минюсте.

В октябре 1989 года, после развала СССР, власти Узбекской ССР провозгласили узбекский единственным государственным языком страны. Русский язык, который наряду с узбекским использовался в регионе во времена СССР и имел равный ему статус, был наделен статусом языка межнационального общения. Сейчас в Узбекистане действует закон о государственном языке в редакции от 1995 года, где узбекский также назван единственным госязыком. При этом русский язык до сих пор широко используется: в стране действуют русскоязычные школы, а делопроизводство часто ведется на двух языках – узбекском и русском.

Разработчики законопроекта из Минюста Узбекистана говорят, что ориентировались на опыт в законотворчестве Украины, Латвии, Литвы и Таджикистана, где русский язык также не был признан госязыком.

Minval.az