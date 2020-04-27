Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ. О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений, передает «Радио Свобода».

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос («Если говорить о политиках, кому Вы доверяете?»). Респонденты должны были сами назвать имя политика без подсказки социологов. По такой методике центр изучал доверие политикам 13 лет. В мае 2019 года, когда уровень доверия Путину по ней снизился до исторически низких на тот момент 30,5 процента, ВЦИОМ изменил методику, став задавать закрытый вопрос — о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет.

Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года — 73,9 процента. Однако в этой формулировке доверие тоже снижается, 22 марта уровень упал до самого низкого значения — 67 процентов, — отмечает журнал Forbes.

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