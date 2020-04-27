28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром будет туман, юго-западный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным. В Баку и на Абшеронском полуострове днем ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 15-17 градусов тепла.

28 апреля в районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 7-12 градусов тепла.

С полудня 28 апреля до утра 29 апреля в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в некоторых местах временами до 23-28 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках.

Minval.az