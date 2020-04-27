Турецкие предпринимали, работающие на рынке Азербайджана, организовали раздачу помощи в рамках мер по поддержке малообеспеченных семей в период борьбы с пандемией коронавируса.

Сотни нуждающихся семей получили помощь по линии ассоциаций предпринимателей Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) и Фонд помощи молодежи (GYF).

В первые дни священного месяца Рамазан MÜSİAD распределила продовольственный пакеты и пакеты с гигиеническими средствами среди 800 малообеспеченных семей.

Гуманитарную помощь в числе прочих получили одинокие пожилые люди, семьи павших героев и безработные.

Исполняющий обязанности главы MÜSİAD в Азербайджане Саит Йинанч сказал в беседе с корреспондентом «Анадолу», что предприниматели считают своим долгом оказывать помощь нуждающимся в священный для мусульман месяц Рамазан.

Гуманитарную помощь 1000 семьям оказал также Фонд помощи молодежи, созданный турецкими благотворителями в Баку.

Minval.az