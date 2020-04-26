Со вчерашнего вечера некоторые пользователи социальных сетей стали делиться ложной информацией о подарочных 10 манатах на смарт-карты на платежных терминалах, были опубликованы аудиозаписи и объявления. Таким образом людей массово вводят в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Производственного объединения «Azəriqaz».

«Мы просим вас не обманываться этой информацией и внимательно отнестись к нижеследующему комментарию. Существует услуга, которая называется восстановление смарт-карт. Процесс полностью объяснен в видеоматериале, размещенном в социальных сетях. Речь идет о том, как можно восстановить смарт-карту.

К примеру, абонент загрузил 10 манатов. Средства могут быть не загружены на карту, если вы быстро вытащите карту из терминала или в то же время возникнет какая-либо проблема с интернет-передатчиками. Но факт загрузки отражается в квитанции.

Тогда абонент думает, что деньги загружены, и когда он приходит и загружает сумму на счетчик, то видит нулевой показатель. В этом случае рекомендуется заново вставить смарт-карту в платежный терминал, и вновь загрузить сумму, воспользоваться опцией «Восстановление смарт-карты». Речь идет именно об этом», — говорится в сообщении пресс-службы .

Minval.az