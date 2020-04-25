COVID-19 обескровил мировую экономику, о чем свидетельствуют неутешительные отчеты международных экспертов, прогнозирующих, что еще долгое время жители земли будут приходить в себя, прежде чем мир снова станет прежним. Пожалуй, больше всех сфер экономики пострадала туристическая отрасль, предприниматели терпят неукоснительный крах.

Согласно данным отчета Всемирной туристической организации (UNWTO), в связи с пандемией коронавируса туристам ограничен доступ к 209 направлениям (96% всех направлений в мире). Кроме того, в отчете отмечается, что здоровье – здоровьем, конечно же, но блокирование туризма ведет к сокращению рабочих мест, а достигнутый устойчивый экономический рост может сойти на нет. А потому UNWTO призывает правительства различных стран постоянно пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, как только это будет возможно.

Эксперт по туризму Фернандо Гальярдо считае, что пандемия коронавируса полностью изменит туристический сектор: люди в среднесрочной перспективе не будут в массовом порядке путешествовать за границу, предпочитая внутренний туризм, потому что туристическая активность сейчас парализована, перекрыты границы в Европе, в Китае, в странах Латинской Америки. Согласно мнению эксперта, туристические потоки «просто рухнут», в этой ситуации они не могут перераспределиться на какие-либо другие направления. Ни одна страна не выиграет в этой ситуации, поскольку туристы никуда не ездят. Это в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе экономическая парализованность затронет весь мир. Экономический коллапс будет означать, что восстановление туризма займет больше времени, чем обычно. Но однозначно туристический сектор в этом году потерян: исчезнут многие компании, изменятся привычки. Выход из кризиса не будет настолько радостным, как многие думают. Да, будет радость путешествий, но не радость вступать в контакт с другими людьми — это займет время.

Гальярдо считает, что компании, которые основывают свой бизнес на личном контакте, должны будут пересмотреть бизнес-модели, перейти на цифровые технологии, в отелях больше не будет ресепшн, личного контакта, когда сотруднику показывают удостоверение личности, чтобы зарегистрироваться, ведь теоретически он может быть заражен. Чек-ин, например, будет проводиться онлайн. Изменится и восприятие туристами людей вокруг: когда люди выйдут из домов, они не бросятся в объятия друг другу, сначала все будут осторожны, оглядываться, будут стараться избегать гостиниц, где ты постоянно с кем-то сталкиваешься. И потому гостиницам будет тяжелее вернуть туристов, чем владельцам частных квартир. А потому Airbnb вернется на туристический рынок раньше.

Ранее официальный представитель Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Марсело Риси заявил, что изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за коронавируса будут пересмотрены, так как спад будет больше, чем предполагалось ранее.

Как обстоят дела в туристическим секторе Азербайджана, так же пострадавшего от разрушительного воздействия COVID-19? На вопросы сотрудника «Минвала» отвечает пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

— В связи с пандемией коронавируса по всему миру люди отложат зарубежные поездки в этом году. Скажите, сможет ли туристическая база Азербайджана удовлетворить спрос на внутренний туризм? Ведь те, кто не сможет уехать из страны по вполне понятным причинам, наверняка захотят отдохнуть у себя на родине.

— Да, коронавирус сильно подрубил туризм по всему миру. Согласно исследованию Global Web Index, до 50% туристов были вынуждены отменить свои поездки. Конечно, эта тенденция не осталась незамеченной в Азербайджане, хотя количество туристов, посещающих страну, увеличилось в январе и феврале 2020 года, но оно сократилось с марта месяца из-за закрытия границ и задержек рейсов. Но есть и хорошие новости: азербайджанское Бюро по туризму разработало четырехэтапную программу восстановления, чтобы выйти из создавшейся патовой ситуации, мы уделяем приоритетное внимание и поддерживаем внутренний туризм. В связи с этим мы считаем, что отели и предприятия общественного питания, развлекательные центры и другие туристические объекты пользуются растущим спросом и в состоянии обеспечить потребности граждан. В настоящее время мы реализуем различные проекты. К примеру, одним из таких проектов является кампания «Приключению на встречу», которая была создана для продвижения внутреннего туризма. В рамках данной кампании местные туристы смогут воспользоваться туристическими конвертами, предоставляемыми туристическими компаниями и отелями.

Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с представителями туристической индустрии. Ассоциация гостиниц Азербайджана, Ассоциация гидов туризма Азербайджана и Ассоциация туристических агентств Азербайджана регулярно встречаются с различными партнерами для получения информации об их потребностях и требованиях. В то же время это окажет положительное влияние на прием предприятий, действующих в сфере туризма, пострадавших от пандемии.

Кроме того, правительство также решило оказать поддержку предпринимателям, что окажет положительное влияние на удовлетворение спроса.

— Несмотря на пандемию, все мы не лишены надежды на летний отдых вне стен своих квартир, где мы оказались заперты в связи с карантинным режимом из-за коронавируса. Но 4 мая обещали этот карантин снять, а значит, уже можно будет строить планы?

— Как я уже сказал, мы работаем над этим вопросом, принимаются соответствующие меры для обеспечения того, чтобы наши туристические направления могли полностью удовлетворить потребности внутреннего туризма. Кроме того, очень важно отметить, что в данной ситуации очень важно сотрудничество и диалог с частным сектором. Мы поддерживаем связь с различными участниками индустрии туризма (в том числе и через различные ассоциации) и можем с уверенностью сказать: будут созданы все условия для того, чтобы наши граждане могли путешествовать интересно и незабываемо, не покидая Азербайджан.

Яна Мадатова

Minval.az