Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном погода без осадков. Но в ночь с 6 на 7 июля и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным ветром днем.

Температура воздуха ночью составит 19-23°C, а днем — 27-31°C. Атмосферное давление будет 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 45-55%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди с грозами. В основном в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни с градом. К вечеру дожди постепенно прекратятся во многих районах. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 19-23°C, днем — 28-33°C, в горах ночью — 10-15°C, днем — 15-20°C.