Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин ответил на заявление генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России. Он считает, что Рютте часто обижали в детстве, поэтому у генсека наблюдаются панические ожидания атаки против Европы, НАТО и самого себя.

«Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — пояснил Карасин свою точку зрения.

Он также упомянул принятое более 30 лет назад решение НАТО двинуться на восток к границам РФ. Карасин считает это не ошибкой, а стратегическим вызовом, трагические результаты которого, по его мнению, сейчас очевидны всем.

Ранее Марк Рютте в интервью The New York Times заявил: если лидер КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину, чтобы РФ отвлекла Европу, атаковав территорию НАТО.