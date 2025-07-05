Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что территория государства не может использоваться третьими странами для военных действий против соседних стран.

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«В ответ на появившиеся в прессе слухи Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию относительно того, что территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против каких-либо соседних государств», — написала она в соцсети.