Российский лидер Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон, потому что он никогда не отказывается от диалога в угоду конъюнктурным идеологическим инстинктам. Об этом говорится в заявлении руководителя МИД России Сергея Лаврова.

«Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», – заявил Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.