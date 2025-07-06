Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Согласно информации, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен во всех зданиях начинается в 10:00.

На экзамене по II группе специальностей ожидается участие 18013 человек, а по III группе специальностей – 23470 человек, общее число абитуриентов составляет 41483 человека.