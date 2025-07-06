Планируется переселение около 6 тысяч человек в село Хыдырлы Агдамского района. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов Лейла Сараби.

Она отметила, что строительство села будет осуществляться в два этапа. На данный момент завершено строительство первого этапа:

«Село Хыдырлы расположено на северо-западе города Агдам, в 3 километрах от центра района. В октябре 2022 года на церемонии закладки фундамента села принимали участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Проектируемая площадь территории села составляет более 417 гектаров».

Л.Сараби добавила, что в рамках первого и второго этапов планируется переселить около 6 тысяч человек и построить 1498 индивидуальных жилых домов.

«Площадь территории, проектируемая для первого этапа, составляет 170,44 гектара. На этом этапе планируется переселить 719 семей, всего 2 951 человек. В рамках первого этапа было построено 719 индивидуальных домов, из которых 263 — двухкомнатные, 332 — трехкомнатные, 121 — четырехкомнатные, и 3 — пятикомнатные», — сказала она.

«Кроме того, в селе построена необходимая современная социальная инфраструктура, включая административные и сервисные здания. Здесь возведены многофункциональное административное здание, клуб-центр, медицинский пункт, отделение скорой помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объекты бытового обслуживания, мастерская, средняя школа, детский сад. Около 20% территории села занимает зелёная зона», — отметила Сараби.

Она добавила, что в Хыдырлы построены ясли-детский сад и школа.

По ее словам, ясли-детский сад рассчитан на 120 мест. В здании в распоряжение малышей будут переданы комнаты для групп, музыкальный кабинет, спортзалы. Здесь созданы необходимые условия для воспитания и обучения детей для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и беззаботно. Вокруг детского сада заложены зеленые полосы, созданы спортивные и игровые площадки, беседки. На крыше здания установлены солнечные панели.

«Фундамент полной средней школы на 528 мест был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в апреле 2024 года. Здание школы состоит из 5 блоков, в том числе из блока, где расположен спортзал. Оно располагается на территории площадью 2,7 гектара. Здесь имеются 21 классная комната, 2 комнаты дошкольной подготовки, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологий, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая и другие помещения. Материально-техническая база учебного заведения создает все необходимые условия для построения учебного процесса на высоком уровне. На территории школы созданы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, которые будут служить как учащимся, так и населению».

В селе Хыдырлы построен также клуб-общинный центр. Здесь имеются актовый зал на 190 мест, буфет, залы для танцевальных репетиций, комнаты для кружков и административные помещения. Клуб-общинный центр располагает всеми условиями для проведения различных социальных и культурных мероприятий, связанных с селом Хыдырлы, а также народных праздников и других церемоний.