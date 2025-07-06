Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша в Азербайджане стала победителем в номинации «Инновационная методология строительства» Международной дорожной федерацией.

Об этом заявил инженер по проектам Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Эйюб Гусейнов.

Он отметил, что дорожная инфраструктура на освобождённых территориях строится с высоким качеством и в соответствии с современными требованиями. Одним из таких проектов является дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша, торжественное открытие которой состоялось 3 июля с участием главы государства Ильхама Алиева.

«Новая трасса является альтернативой «Дороге Победы» и отличается более коротким маршрутом. Общая протяжённость новой дороги составляет 81,7 километра, тогда как старый маршрут — 101 км. Таким образом, путь сокращается на 19,3 км. Первые 48 километров дороги соответствуют первой технической категории и имеют шесть полос движения, оставшиеся 33,7 километра — четыре полосы. Вдоль трассы построены один транспортный узел, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземные переходы и другая необходимая инфраструктура. Общая протяжённость мостов составляет 1557 метров. Во время строительных работ установлены железобетонные и металлические барьеры, а также система освещения», — сказал Э.Гусейнов.

Он добавил, что дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша берёт своё начало от автомагистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу.