Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что он поменял свое отношение к лидеру государства Дональду Трампу. По его словам, это произошло из-за политики президента, которая ведет к росту дефицита бюджета страны.

«Рост дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», — отметил бизнесмен в соцсети X.

Так Маск отреагировал на вопрос одного из пользователей платформы, который поинтересовался главной причиной изменения отношения Маска к Трампу.