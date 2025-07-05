Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что вопрос сокращения американского военного контингента в европейских странах не стоит на повестке дня.

«На данный момент речь о сокращении [военного присутствия США] не идет. Что мы знаем, так это то, что Европа должна выделять больше средств [на оборону], и мы этим занимаемся. Что касается численности войск, мы все согласны с тем, что в Европе не должно быть брешей», — приводит The New York Times его слова.

Рютте также выразил уверенность в том, что США при Трампе «остаются полностью приверженными НАТО». «Все мои переговоры с новой администрацией США не позволяют усомниться в том, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО и пятой статье [устава Североатлантического альянса о коллективной обороне]», — отметил он.

Генсек НАТО также заявил, что обсуждает с Вашингтоном возможность увеличить вовлеченность альянса в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, однако хочет при этом избежать ослабления Европы. «Что бы ни предстояло предпринять в будущем для поворота в сторону Азии, это должно быть сделано так, чтобы в [военном] потенциале Европы не возникло брешей, чтобы не было никаких сюрпризов. Именно это я обсуждаю с американской администрацией», — сказал Рютте.