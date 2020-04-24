24 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода из села Агдере Хызынского района в Сумгайыт.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
24 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода из села Агдере Хызынского района в Сумгайыт.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/04/24 13:55
Раздел: Азербайджан
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