Операционная компания Baku City Circuit (BCC) хочет внести ясность в ситуацию с гонкой Гран-при Азербайджана-2020 «Формула-1», перенесенной на неопределенное время из-за пандемии COVİD-19.

Как сообщает аpasport.az, решение о переносе Гран-при Азербайджана «Формула-1», проведение которого было запланировано на 5-7 июня 2020 года, было принято правительством Азербайджана, руководством «Формулы-1» и Международной автомобильной федерацией (FİA) после длительных трехсторонних переговоров.

Операционная компания воздерживается от шагов, которые могут создать угрозу здоровью всех болельщиков, команд, азербайджанского народа и заявляет о невозможности уточнения даты проведения Бакинской гонки до стабилизации ситуации и полной отмены карантина.

Промоутер Гран-при Азербайджана считает нецелесообразным проведение соревнований без зрителей и надеется, что с конца июня этого года в Баку будут полностью восстановлены безопасные условия для приема команд и болельщиков «Формулы-1».

Операционная компания и руководство «Формулы-1» едины во мнении о том, что будет целесообразным провести Бакинскую гонку до середины октября.

Отметим, Бакинская гонка «Формулы-1» проводится на центральных улицах столицы и для сооружения ее трека требуется не менее 12 недель. В этом плане важно принять окончательное решение о новой дате проведения Гран-при Азербайджана этого года не позднее первой недели июля.

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