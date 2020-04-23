Бывший полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Махмуд Гурбанов в беседе с изданием «Азериспорт» вспомнил матч 1/4 финала Кубка Содружества-2005 против армянского «Пюника» (2:0) и в частности свою результативную передачу на Видади Рзаева в эпизоде со вторым голом.

«У меня всегда было хорошее взаимопонимание с Видади. Мы много играли вместе. Когда у него был мяч – я знал, что надо делать, а когда у меня – он знал куда бежать. Это был особенный матч, который состоялся 19 января в Москве. В том эпизоде, скажем так, я обманул армянских футболистов, их взоры были направлены на Заура Тагизаде, который великолепно проявил себя в этом турнире. Но я знал, куда надо направлять мяч, так как передо мной была свободная зона. Армяне не ожидали, а вот Видади знал куда надо бежать. Столько лет прошло, но все помнят эту игру. Одна из самых памятных в истории клуба», — вспоминает Махмудов.

Minval.az