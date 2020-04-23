Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич положительно восприняла решение Верховного Суда Азербайджана.

Информацию распространяет сайт СЕ.

«Заслуживает одобрения то, что сегодня Верховный Суд Азербайджана оправдал Ильгара Мамедова и Расула Джафарова. Как неоднократно подчеркивал Комитет министров Совета Европы, исполнение решений Европейского суда по правам человека требует отмены всех результатов выдвинутых против них уголовных обвинений. Комитет рассмотрит этот шаг в контексте контроля за исполнением судебных решений. Совет Европы всегда готов к еще большему расширению сотрудничества с Азербайджаном», — говорится в заявлении генерального секретаря.

Minval.az