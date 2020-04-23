24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью 3-6 градусов, днем 0-3 градуса мороза.

Minval.az