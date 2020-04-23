Проживавший в штате Флорида, США, азербайджанец Сеймур Гусейнов скончался в результате отравления угарным газом.

Об этом Report сообщила руководитель Общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова.

Она отметила, что смерть Сеймура Гусейнова стала серьезной потерей для азербайджанской общины.

«Наш соотечественник отравился угарным газом, уснув в автомобиле с заведенным двигателем. В настоящее время мы ждем поддержки от фонда помощи GoFundMe, чтобы отправить тело покойного на родину. Этот фонд был создан в 2016 году для отправки в Азербайджан тела нашего соотечественника, умершего во Флориде. С тех пор наши соотечественники регулярно собирают средства в этот фонд. Собранные средства будут направлены как на транспортировку тела, так и на помощь семье покойного».

Minval.az