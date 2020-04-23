Сегодня на пленуме Верховного Суда рассмотрена жалоба по уголовному делу в отношении председателя «Клуба прав человека» Расула Джафарова. На основании решения уголовное дело в отношении него было прекращено на оправдательных основаниях.

Председатель «Клуба прав человека» Расул Джафаров был арестован 2 августа 2014 года. После дачи показаний в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры против него были выдвинуты обвинения по статьям Уголовного Кодекса о незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и превышении должностных полномочий.

Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Джафаров был осужден на 6 лет и 6 месяцев.

Он обвинялся по статьям 179 (присвоение) и 313 (фальсификация документов). В Бакинском Апелляционном суде была прекращена часть уголовного дела по статье 213 (уклонение от налогов). Из срока были вычтены три месяца, и оставлен в силе приговор в виде лишения свободы на 6 лет и 3 месяца.

Р.Джафаров вышел на свободу на основании подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжении о помиловании от 17 марта 2016 года.

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