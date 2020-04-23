Азербайджан окажет помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Sarajevotimes, дипломатическая миссия Азербайджана в Боснии и Герцеговине проинформировала Министерство безопасности страны о том, что самолет с помощью приземлится в четверг, 23 апреля, в международном аэропорту Сараево.

«Азербайджанская Республика ответила на запрос министра безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудина Радончича о помощи в борьбе с коронавирусом», — сказали в министерстве.

От имени всех граждан министр Радончич поблагодарил правительство и народ Азербайджана за их поддержку.

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