Бывший форвард сборной Азербайджана по футболу и агдамского «Карабаха» Вагиф Джавадов в беседе с изданием «Азериспорт» назвал два лучших своих гола в карьере.

«Сразу в голову приходит гол в ворота сборной России в отборочном матче ЧМ-2010 (1:1), а также гол «Карвану», когда играл в составе «Карабаха». Оба мяча были с дальней дистанции. Голы запоминаются, когда они приносят результат. Матч с Россией самый запоминающийся, так как был принципиальным. В той игре у меня было много ударов в створ ворот. До того, как забил, похожий удар у меня уже был, но тогда забить не смог. Во время результативного удара бил целенаправленно, хотел именно забить. Гол получился красивым и, самое главное, позволил нам избежать поражения в матче с серьезной командой», — заявил Джавадов.

Minval.az