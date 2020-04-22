Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров впервые за последние 16 лет примут участие в одном турнире, сообщает Sputnik.

Азербайджанский шахматист примет участие в Кубке Наций, который пройдет онлайн на шахматном портале Chess.com. Организатором турнира является Международная федерация шахмат (ФИДЕ), а Кубок Наций между собой разыграют шесть команд — сборные Китая, Индии, России, США, Европы и «Остальной мир». Обязательным условием является наличие в матчах в составах команд хоть одной шахматистки.

Окончательные составы всех команд пока неизвестны, но, как сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, Раджабов получил приглашение сыграть за команду «Остального мира». Что касается прочих игроков этой команды, то они станут известны позднее.

Примечательно, что капитаном сборной Европы будет 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Таким образом, Кубок Наций станет первым турниром за последние 16 лет, в котором примут участие Раджабов и Каспаров. Последний раз они выступали в одном турнире в 2004 году в рамках супертурнира в Линаресе. А годом ранее тогда еще 15-летний Теймур Раджабов одержал легендарную победу Каспаровым черными фигурами.

Уже известно, что в составе сборной России сыграют Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин. Также в числе участников предстоящего турнира называется 16-летний иранский шахматист Алиреза Фируджа. Предположительно он может стать одноклубником Раджабова в команде «Остального мира».

Призовой фонд Кубка Наций, который состоится с 5 по 10 мая, составит 180 тысяч долларов. Первая стадия двухкругового турнира пройдет с 5 по 9 мая. Две сильнейшие команды встретятся в суперфинале в воскресенье, 10 мая, в котором и определится победитель. Участники соревнования сразятся в быстрые шахматы с контролем времени по 25 минут с добавлением 10 секунд после каждого хода.

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