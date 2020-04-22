Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно носить поэтапный характер, Армения своими заявлениями срывает переговорный процесс. Об этом в интервью «Азертадж» заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Ранее Мнацаканян ответил своему российскому коллеге, отметив, что Ереван не пойдет на территориальные уступки Азербайджану в карабахском вопросе.

«Это заявление главы МИД Армении сводит на нет переговорный процесс по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. Такие деструктивные заявления из Еревана наносят серьезный удар по переговорному процессу и нарушают переговоры. Это также и проявление неуважения к сопредседателям», — сказал Гаджиев.

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По его словам, карабахский конфликт должен быть решен поэтапно на основе Хельсинкского Заключительного акта и резолюциях Совбеза ООН. В рамках поэтапного процесса, по его словам, на первом этапе армянские войска должны быть выведены из оккупированных районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Гаджиев напомнил, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о поэтапном урегулировании конфликта.

«Если Армения такими заявлениями хочет выйти из переговорного процесса, то она должна открыто признать свою позицию. Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, должны отреагировать на это заявление Армении», — подчеркнул он, добавив, что позиция Баку по урегулированию конфликта не меняется.

Minval.az