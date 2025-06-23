Корпус стражей исламской революции заявил о массированной атаке по всей территории Израиля — с севера на юг. Под удар попали Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города. Применялись как ракеты, так и беспилотники-камикадзе.

Агентство Fars со ссылкой на свои источники пишет, что Иран для атак использовал баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1.

Военные эксперты отмечают, что Иран использует новую тактику: запуски ведутся широким фронтом по различным целям, чтобы не только нанести максимальный ущерб, но и перегрузить израильскую систему ПВО, затруднив её работу.