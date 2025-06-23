Армения передаёт разведывательные данные по Ирану Соединённым Штатам и наблюдательной миссии Европейского союза, а на её территории развернута масштабная деятельность иностранных спецслужб. Об этом в эфире Телевидения Западного Азербайджана заявил главный редактор Minval Politika Эмиль Мустафаев в беседе с ведущим программы Тофиком Аббасовым.

По его словам, именно этим объясняется массированная информационная атака на Баку — попытка отвлечь внимание от собственных авантюр Еревана.

Говоря о сроках запуска Зангезурского коридора и возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев на свои исконные земли — процесс, которому Ереван всячески противится, — Мустафаев подчеркнул: это произойдёт в ближайшем будущем, и Еревану от этого не уйти.

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