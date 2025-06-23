Тегеран ценит позицию Москвы, самым решительным образом осудившей агрессию США в отношении Ирана.

Об этом по прибытии в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России», — сказал Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Глава МИД Ирана также отметил, что агрессия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана чревата серьезными последствиями не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

«Атака США на ядерные объекты Ирана поставила под вопрос ДНЯО, пошатнула режим нераспространения и будет иметь негативные последствия для международной безопасности. И это обеспокоенность, которую сейчас выразили многие страны», — сказал он.