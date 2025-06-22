Цены на нефть могут подскочить на 70% в случае, если Иран заблокирует Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз JPMorgan. Хотя полное перекрытие стратегического маршрута маловероятно, даже частичные меры — такие как атаки на танкеры, глушение GPS или минирование — способны серьёзно нарушить поставки нефти.

Через Ормуз проходит около 20% мировой нефти. После недавних ударов США по ядерным объектам Ирана именно возможное вмешательство Тегерана в морскую логистику стало ключевым фактором риска для глобального рынка.