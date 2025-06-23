Иран не собирается отказываться от обогащения урана в мирных целях и продолжит действовать в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Мы добросовестно соблюдаем условия ДНЯО и осуществляем обогащение урана исключительно в мирных целях — в интересах нашей страны. Никто не вправе диктовать нам, что делать, пока мы остаёмся в рамках своих международных обязательств», — подчеркнул дипломат.