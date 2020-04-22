В период особого режима карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса готовые документы, связанные с госрегистрацией имущества гражданам Азербайджана будут доставляться по адресу проживания собственников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно сообщению, услуга доставки бесплатная. Граждане могут обратиться в call-center 193 Госслужбы по вопросам имущества и по номеру Центра услуг по вопросам имущества (012) 404 07 22.

Таким образом, граждане смогут воспользоваться услугами выездной регистрации, не покидая места жительства. Оплату пошлин за документы можно произвести на портале https://gpp.az, либо через платежные терминалы.

Minval.az