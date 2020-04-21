Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, неоднократно проводили дистанционные консультации в последнее время, начиная с середины марта, включая совместную видеоконференцию 21 апреля, говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик также участвовал в этих консультациях.

«В ходе консультаций участники обсудили влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регион и последние события.предметом их обсуждения стали также последующие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, сделанном в Женеве 30 января 2020 года», — говорится в заявлении.

Было отмечено, что из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в результате распространения пандемии COVID-19, осуществление ранее согласованных гуманитарных мер было отложено.

«Личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион, согласованные в Женеве, также были отложены. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается», — говорится в документе.

Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и воздержания от провокаций в нынешних условиях и призвали стороны принять соответствующие меры для дальнейшего снижения напряженности.

Они также выразили признательность за деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ в нынешних обстоятельствах и подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторинга.

«Учитывая большие проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все, без учета политических границ, и которые напоминают о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду, что решимость, проявленная в ответ на глобальную пандемию, придаст конструктивный импульс мирному процессу. Сопредседатели обратили особое внимание на призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций от 23 марта к осуществлению глобальных мер по прекращению огня во время нынешнего кризиса в области здравоохранения, а также на заявление сопредседателей от 19 марта.

Министры иностранных дел и сопредседатели договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить переговоры», — говорится в заявлении.

Minval.az