Центр Гейдара Алиева в Баку занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших музеев и центров и современного искусства стран СНГ.

Согласно данным туристического портала «ТурСтат», рейтинг составлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.

Центр Гейдара Алиева занял второе место в рейтинге после Национального центра современных искусств в Минске (Беларусь). Третье место в рейтинге занял Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане (Казахстан), передает «Интерфакс».

В ТОП-5 вошли также Музей современного искусства в Ереване (Армения) и Центр современного искусства в Ташкенте (Узбекистан).

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