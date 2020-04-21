Спрос на спирт резко возрос на рынках в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Учитывая эту тенденцию, по рекомендации главы государства на заводе «Этилен-полиэтилен» ПО «Азерикимья» SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) было восстановлено производство изопропилового спирта, являющегося основным сырьем дезинфицирующих средств, сообщает компания.

Согласно сообщению, запуск данного производства был запланирован после завершения работ по реконструкции установки EP – 300.

«Решение о возобновлении деятельности по производству АИПС (Абсолютного изопропилового спирта), занимающего свое место в цепочке получения конечных продуктов в процессе переработки ПО «Азерикимья», связано с резким ростом спроса на спирт на местных и зарубежных рынках. После проведенных на установке бесперебойных ремонтно-восстановительных работ пятого апреля были сданы в эксплуатацию технические мощности, а 11 апреля были введены в эксплуатацию отделы по производству изопропилового спирта, и сразу же начато производство конечного продукта.

Это, в свою очередь, приведет, с одной стороны, к резкому снижению зависимости от импорта АИПС, а с другой — к увеличению экспорта продукции из него на мировые рынки. Производство АИПС на предприятии протекает в два этапа. На первом этапе производится технический спирт. На втором этапе технический спирт очищается и превращается в продукт АИПС . Суточный объем производства продукции АИПС на заводе «Этилен-полиэтилен» составляет около 60 тонн», — отмечается в сообщении.

В области дезинфекции изопропиловый спирт превосходит этиловый спирт, и служит сырьем для универсальных чистящих средств, а также предназначен для 70-процентных медицинских противомикробных бумажных полотенец (салфеток) и других.

Minval.az